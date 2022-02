Nei locali di corso Umberto, 125 (ex sede dell’Avis) è stato inaugurato il Comitato elettorale di “Futuro Comune con Amato sindaco”.

“Abbiamo scelto di impegnarci – afferma il candidato sindaco, Paolo Amato – non di promettere. Abbiamo scelto di cambiare il paese , non di cambiare paese. Abbiamo scelto di dare credibilità al nostro impegno . Abbiamo scelto di andare controvento. Non sarà facile – conclude Paolo Amato – , ma chi combatte rischia di perdere. Chi non combatte ha già perso. “

Salva