Ancora un furto nei locali dell’ufficio Anagrafe di Vittoria

Ancora un furto negli uffici comunali dell’ente ipparino. A denunciarlo è la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia di Vittoria Monia Cannata che punta il dito contro l’amministrazione comunale.

“Abbiamo appreso che per la quinta volta in due mesi l’ufficio Anagrafe di via Bixio è stato oggetto di furti e danneggiamenti ad opera di ignoti malfattori che si sono introdotti nei locali mettendoli a soqquadro. La gravità di questo ennesimo e grave episodio è evidente a tutti, anche alla luce del fatto che presso l’Anagrafe è custodito l’archivio storico dei dati anagrafici della popolazione residente”, dice Cannata.

“Non riusciamo a capire le ragioni di questi continui furti negli uffici che evidenziano una successione ormai divenuta inquietante. Ciò che invece è chiaro è che il sistema di sicurezza dei locali vada immediatamente rivisto, che debba essere istituito un sistema di allarme e di videosorveglianza efficace al fine di consentire che chi attacca tanto duramente gli uffici pubblici venga almeno assicurato alla giustizia. Avevamo segnalato la circostanza a più riprese ma i nostri appelli, all’assessore e al dirigente preposto, sono totalmente caduti nel vuoto. Motivo per cui ritroviamo uffici non sicuri, non presidiati e con il personale in sofferenza con risvolti negativi per l’utenza costretta ad attese su attese”.

“Chiediamo di sapere quali iniziative siano state adottate dall’assessore e della dirigenza del settore fin dai primissimi episodi di furto e danneggiamento. La città deve sapere”, conclude.

Salva