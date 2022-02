Vertici Passalacqua incontrano l’assessore regionale allo Sport

Le difficoltà di cui una realtà sportiva come la nostra soffre, soprattutto per quanto riguarda le trasferte, sono state al centro dell’incontro che il presidente della Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket Davide Passalacqua e il direttore sportivo Alessandro Scrofani, insieme al responsabile della comunicazione Michele Farinaccio, hanno avuto con l’assessore regionale allo Sport e Turismo, Manlio Messina, grazie all’interessamento della deputata regionale ragusana Stefania Campo che ha partecipato alla riunione. Il presidente Passalacqua ha esposto le varie problematiche a livello economico e logistico con cui una società sportiva siciliana – e ragusana in particolare – si trova a fare i conti tutti i giorni: problematiche che sono state recepite dall’esponente della giunta Musumeci, che da parte sua si è impegnato a rimpinguare un apposito fondo regionale che ha come obiettivo proprio quello di un rimborso spese per le trasferte delle squadre. Questo anche grazie all’impegno dell’on. Campo, che ha assicurato un sostegno in Aula da parte dell’opposizione. Un incontro proficuo e cordiale da cui si è avuta anche contezza delle varie possibilità offerte a livello regionale per una società sportiva come quella ragusana. Al termine della riunione, una maglia autografata è stata regalata all’assessore Messina.

Salva