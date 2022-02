Bolivia in ginocchio. 340 comuni colpiti dai nubifragi

Dopo il bilancio drammatico di 204 vittime dei nubifragi in Brasile, anche il governo della Bolivia fa sapere che 35 persone sono morte, 25 sono tuttora disperse e 75mila famiglie sono in gravi difficoltà per i danni provocati alle loro abitazioni dalle inondazioni che hanno colpito il Paese nell’ultima settimana. Il territorio più colpito è quello di Tarija, dove sono state identificate 16 persone, date per scomparse. Colpite pesantemente, con la distruzione completa delle loro abitazioni, le comunità di Naurenda, Tomatirenda, Mokomokal, Timboy e Philadelphia. Il presidente boliviano, Luis Arce, ha affermato: “non risparmieremo risorse o sforzi per venire incontro alle necessità primarie delle famiglie colpite dai nubifragi a Entre Ríos e Tarija (sud). Stiamo inviando medicinali, cibo e viveri, oltre a un nuovo contingente di militari e mezzi anfibi utili per la ricerca e il salvataggio di tante persone ancora in difficoltà. Il 22 febbraio, a causa delle forti piogge, una scuola è crollata a Yungas, a nord di La Paz, con il rinvenimento di un insegnante sotto le macerie. Ma non è finita qui. Oggi, il Sistema nazionale di emergenza, ha annunciato massima allerta per l’arrivo nelle pianure dell’est di nubifragi in particolare nella regione andina occidentale, Calvimontes.

