Disservizi idrici in alcune contrade di Modica

Disservizi idrici sono previsti per giorno 24 febbraio in alcune contrade di Modica a causa di un’interruzione di energia elettrica da parte di Enel. Le contrade interessate sono quelle di Treppiedi Sud e Gisirella. Infatti, è prevista l’interruzione degli impianti di sollevamento denominati “pozzo ex Barbarossa” per Treppiedi Sud dalle ore 8:00 alle 16:00, e pozzo “Di Giacomo” per C.da Gisirella dalle ore 8:15 alle ore 16:15. Sono anche interessate (Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, Via G.O. Pluchino e parte del quartiere Dente e zone limitrofe). La situazione dovrebbe normalizzarsi nel corso della stessa giornata e comunque al ripristino della corrente.

