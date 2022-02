Ciclismo. Multicar Amarù: tra i nuovi ingressi anche Garofalo

Cresce ancora la famiglia dell’Asd Multicar Amarù. Tra i nuovi ingressi quello di Giuseppe Garofalo che potrà dare una mano all’entourage gialloblù per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati. La società ipparina sta lavorando con la consapevolezza di dovere compiere un passo dopo l’altro per cercare di costruire una base sempre più efficace. Garofalo, in questo contesto, è destinato a inserirsi benissimo come, tra l’altro, confermato dai vertici dello stesso sodalizio vittoriese. “Assieme al vicepresidente Giuseppe Massaro e allo staff tecnico – afferma il presidente Carmelo Cilia – stiamo cercando di comprendere quali potranno essere i profili che più si confanno al percorso che intendiamo portare avanti nel corso di questa stagione. Abbiamo la certezza di doverci porre innanzi una strada tutta in salita. Ma questo non ci spaventa perché si lavora sempre per crescere e per eliminare eventuali disagi. Nel corso degli anni, abbiamo accumulato una grande esperienza e siamo riusciti a dimostrare quali sono i traguardi che possiamo tagliare. Sono certo che, durante il 2022, ci toglieremo molte soddisfazioni”. Domenica scorsa, intanto, a Caltanissetta, due atleti del sodalizio ipparino si sono cimentati con la mountain bike. Nella prova d’esordio di Coppa Sicilia Xco, prime pedalate della stagione per Donato Firullo, terzo posto nella categoria Allievi primo anno, e per Emanuele Cataudella, sesto tra gli Allievi di secondo anno.

