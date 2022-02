Scherma Modica. Spampinato agli Europei Cadetti 2022 in Serbia

Immensa gioia e soddisfazione in casa Conad Scherma Modica ricevuta la convocazione di Francesco Spampinato a partecipare ai Campionati Europei quale componente titolare della squadra cadetti di fioretto maschile. La notizia non ha certamente colto di sorpresa l’ambiente, visto gli importanti risultati conquistati in questa stagione dal diciasettenne modicano. Spampinato nato schermisticamente nel vivaio della Scherma Modica, a cominciare dal tradizionale Corso Scolastico, fin dalle categorie del Gran Premio Giovanissimi si è messo in luce prima a livello regionale e poi nelle competizioni nazionali. Nell’ultimo anno da under14 ha vinto il circuito nazionale del Gran Prix Kinder+Sport, ed è stato medaglia di bronzo al Campionato Italiano Allievi, guadagnandosi la convocazione agli allenamenti della nazionale giovanile fin dal suo primo anno nella categoria cadetti. Tra gli under17 alla prima prova nazionale raggiunse subito la finale ad otto, prima della sospensione delle competizioni a causa della pandemia covid. La scorsa stagione si guadagnò un ottimo argento al Test Event Nazionale che segnò la ripresa delle gare nazionali. Ma è nella stagione in corso, la prima con un calendario gare tornato quasi alla normalità, che ha espresso i suoi migliori risultati agonistici che gli hanno fatto guadagnare il 3º posto nel ranking di categoria. Su tutti la medaglia d’argento alla seconda prova nazionale cadetti a Terni, il 6º posto alla prima prova nazionale giovani a La Spezia, 4º posto a squadre alla prova del Circuito Europeo Cadetti a Budapest, 11º posto individuale alla prova del Circuito Europeo a Cabries. Spampinato vestirà la maglia azzurra sulle pedane di Novi Sad (Serbia) venerdì 4 marzo quando ci sarà in palio il titolo continentale under17 individuale; a seguire lunedì 7 marzo per la competizione a squadre insieme al pisano Iacomoni, al bresciano De Cristoforo e al padovano Zanardo. Precederà la trasferta continentale per Spampinato e i compagni di sala Benedetto, Cartia, Pitino, Palermo, Santoro e Scalora la II prova Giovani di qualificazione nazionale domenica 27 a La Spezia. Obiettivo per tutti la qualificazione diretta ai Campionati Italiani under20 del mese di maggio. Prossimo weekend di gare che vedrà anche il ritorno sulle pedane di Coppa del Mondo Assoluta per la prova individuale di Giorgio Avola; il quale dopo aver dovuto dare forfait alla prima gara della stagione 21/22 a Parigi per problemi fisici, debutta nel circuito internazionale dopo le Olimpiadi di Tokyo.

