“Noi Siamo Monterosso”, lista a sostegno di Santi Benincasa

In vista delle prossime amministrative nel borgo Ibleo, “Noi Siamo Monterosso” sarà il nome della lista del candidato sindaco Santi Benincasa. Sia il nome che il logo sono stati scelti nel corso di una recente riunione del Gruppo.

“Nel logo – spiega il candidato Benincasa – la Sicilia rappresenta le origini del Gruppo, il sole che origina da Monterosso Almo sta ad illuminare il futuro cammino politico ed amministrativo del predetto Gruppo e di quanti ne vorranno far parte. Un solo che illumina anche le menti – prosegue – , che apporta calore, forza, chiarezza e limpidezza come i progetti che questo nuovo Gruppo politico porterà a realizzazione. Il sole come fonte di vita e di rinascita per un cambiamento ed una svolta politica, amministrativa, sociale e culturale. Benincasa nel corso dell’intervista ribadisce ancora : “ Noi in quanto Gruppo, Noi in quanto Monterossani, Noi per un cambiamento ed una vera svolta politico- amministrativa, Noi per Monterosso ed i suoi cittadini, Noi al servizio della collettività, Noi per la pace e l’unione, Noi per la giustizia. Il candidato Santi Benincasa nel completare la descrizione del logo afferma che il verde rappresenta la rinascita di vita e speranza, il rosso rappresenta l’energia per la vita ed amore, il giallo esprime la luce , l’intelligenza ed il sapere ed infine il bianco in rappresentanza di pace, libertà, di luce e le sue sensazioni incoraggiano ordine e chiarezza”.

Fra qualche giorno saranno ufficializzati anche i componenti la lista che concorrerà alla competizione elettorale.

