Comiso. Si introduce in cantiere edile rubando. Arrestato

La Polizia di Comiso ha arrestato in flagranza di un soggetto per furto aggravato. In particolare, gli agenti sono stati allertati dalla Sala Operativa della Questura di un furto in atto nel cantiere edile allestito

presso la chiesa Maria SS Annunziata di Comiso, sita in Corso Vittorio Emanuele. Sul posto gli Agenti notavano un soggetto che cercava di allontanarsi a bordo di una vecchia utilitaria. L’autovettura veniva immediatamente bloccata e gli Operatori notavano che dal portellone del bagagliaio posteriore socchiuso fuoriuscivano diversi moduli in ferro utilizzati per la costruzione dei ponteggi edili.

Il conducente del mezzo, messo di fronte all’evidenza dei fatti e non potendo trovare valide giustificazioni sul possesso del predetto materiale, confermava di averlo sottratto dal cantiere allestito presso la Basilica al fine di rivenderlo come ferro vecchio. Tenuto conto dello stato di flagranza, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari a diposizione dell’Autorità giudiziaria. Nell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini preliminari ha convalidato l’arresto operato dagli uomini del Commissariato P.S. di Comiso disponendo gli arresti domiciliari nei confronti dell’autore del furto.

