Il Circolo velico Kaucana protagonista a Mondello

Il Circolo velico Kaucana protagonista, con i propri atleti, al golfo di Mondello dove si è svolta la prima selezione interzonale classi Ilca. A salire sul podio sono state questa volta le atlete del Cvk, Lucrezia Micieli, al primo anno nelle regate Ilca, classificatasi al primo posto tra le donne under 16 nella categoria Ilca 4, e Alida Cocchiara, prima femminile Ilca 6. Buoni i risultati anche degli altri atleti iblei con Paolo Salvo arrivato sedicesimo assoluto nell’Ilca 4, Carlo Dipasquale, nono posto per lui, e Carolina Trombatore, sedicesima, entrambi nell’Ilca 6. La regata era valida quale selezione interzonale (Sicilia e Calabria) e come terza prova del campionato zonale. L’organizzazione dell’evento sportivo è stata affidata al Circolo della Vela Sicilia, uno dei più prestigiosi Yacht club del Mediterraneo, “Challenger of Record” dell’ultima edizione dell’America’s Cup, rappresentato dal team Luna Rossa Challenge. “I risultati ottenuti in questa occasione – dicono dal Cvk – ripagano lo sforzo dell’istruttore Peppe Terrana, del direttore sportivo Luca Salvo e di tutti i genitori degli atleti. Siamo sinceramente soddisfatti per i continui progressi ottenuti”. Il prossimo appuntamento riguarderà i giovanissimi della classe Optimist che saranno impegnati il prossimo 6 marzo a Siracusa con la seconda prova del Trofeo del Comitato. Intanto, proseguono senza tregua gli allenamenti delle squadre agonistiche del Cvk, sostenute dal main sponsor impresa ecologica Busso Sebastiano, che, nel periodo invernale, sono di stanza al porto turistico di Marina di Ragusa.

Salva