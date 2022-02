M5s Ragusa. Costi esosi energia elettrica a Palazzo dell’Aquila

Abbiamo accertato che, stando all’ultimo report realizzato per l’agenzia Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana, il Comune di Ragusa, sul fronte dei costi dell’energia elettrica, ha meritato il rating C. Significa che, nella Penisola, siamo tra le città meno efficienti con un costo dell’energia elettrica per strade, palazzi e strutture di pertinenza che si aggira intorno ai 6 milioni e 333mila euro all’anno. Una delle peggiori d’Italia considerando la grandezza del territorio e il numero degli abitanti. Riteniamo sia arrivato il momento di cambiare decisamente direzione”.

Lo dice il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, che sottolinea come “la mia intenzione non è quella di fare polemica su un argomento così delicato, nonostante il Comune di Ragusa spenda dieci volte più di quello di Parma, ma è necessario guardarsi attorno, capire in che modo questi consumi possano essere contenuti, effettuando magari una ricognizione allo scopo di capire come intervenire per contenere le spese. Inoltre – continua Firrincieli – ricordo che questi dati si riferiscono al 2020 e che, quindi, con gli attuali incrementi, le spese legate all’energia sono destinati ad aumentare esponenzialmente a palazzo dell’Aquila. Riteniamo sia necessario agire con la visione del buon padre di famiglia allo scopo di moderare questi costi facendo sì che il Comune non subisca più di tanto queste spese. E’ indispensabile, dunque, attivarsi e monitorare nella maniera più attenta quello che sta accadendo su tale fronte, facendo ulteriori passi in avanti sul fronte dell’efficientamento energetico, intercettando, quando necessario, anche i bandi che, lungo tale direzione, sono previsti dal Pnrr. Tra l’altro, sono costi che sostengono i cittadini. Tra una bolletta di 6 milioni e una di seicentomila euro, ci sono in mezzo cinque milioni circa che potrebbero essere investiti in servizi, nelle attività di manutenzione, portare, ad esempio, la fognatura lungo le contrade o asfaltare senza ricorrere ai mutui. Sono queste le cose a cui deve guardare il buon padre di famiglia”.

