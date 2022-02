Csen. Canzonieri e Rosso unici formatori siciliani nazionali

Uno straordinario riconoscimento per il Csen della provincia di Ragusa. Gianni Canzonieri, responsabile del tiro dinamico sportivo del comitato ibleo, espressione dell’Asd Sniper Dinamico, e Giovanni Rosso, responsabile del tiro a segno sportivo, espressione dell’Asd Tots academy, sono stati nominati formatori nazionali. E’ stato il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, a consegnare ad entrambi la nota ufficiale firmata dal presidente nazionale, Francesco Proietti. “A livello nazionale – sottolinea Cassisi – sono 18 i formatori inseriti nel contesto della convenzione sottoscritta tra Fitds e Csen che ci ha fatto diventare esclusivisti in questo ambito. Canzonieri e Rosso, tra l’altro, sono gli unici formatori siciliani e due dei pochi in ambito meridionale. Da qui si comprende il grande prestigio di questo riconoscimento che ci fa guardare molto avanti con riferimento a una disciplina in grandissima evoluzione e che risulta molto coinvolge anche se è necessario prestare la massima attenzione. I miei personali complimenti a Canzonieri e Rosso per il traguardo raggiunto e sono certo che si metteranno ad operare in maniera proficua per raggiungere livelli sempre più importanti”.

