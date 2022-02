Dichiarazione Iva 2022. Oggi il Webinar promosso da ANC Ragusa

E’ un momento sempre molto atteso, per i professionisti, quello promosso da Anc Ragusa con riferimento alla dichiarazione Iva per esplorare quali sono le novità e illustrare nel dettaglio tutti gli adempimenti da compiere. E così anche oggi con l’evento webinar che vedrà per relatore Riccardo Patimo. Interverrà dopo i saluti del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, del presidente Anc nazionale, Marco Cuchel, e del presidente Odcec Ragusa, Maurizio Attinelli. Si parte alle 9,30 e si va avanti sino alle 12. Tra gli argomenti che saranno trattati: visto di conformità, i controlli da fare per il rilascio; quadro Va, le semplificazioni del rigo Va16; le nuove percentuali di compensazione in agricoltura e le modifiche ai quadri Ve e Vf; le operazioni esenti per le cessioni di beni Covid e l’impatto sul calcolo del pro-rata di deducibilità; e altri argomenti ancora. “La dichiarazione Iva – dice il presidente Anc Ragusa – è uno dei momenti più topici della nostra professione. Ed è chiaro che la si voglia affrontare con la giusta attenzione. E’ uno dei momenti formativi più qualificanti della nostra attività che testimonia la bontà del lavoro portato avanti e la valenza dei riscontri che continuiamo a raccogliere”.

