Chiavola (PD): Passaggio a livello di Ibla e quell’eterna attesa

“Vorrei capire come ci si sta preparando al nuovo sistema della metroferrovia quando, ancora oggi, i cittadini che transitano dalle zone collinari, provenienti da San Giacomo e Giarratana, per raggiungere Ragusa rischiano di incappare nella tagliola del passaggio a livello della stazione ferroviaria di Ibla”. E’ quanto rileva il capogruppo del Pd al Consiglio comunale del capoluogo, Mario Chiavola, dopo le numerose segnalazioni a tal proposito da parte di numerosi automobilisti stanchi di dovere attendere sino a oltre venti minuti, quando va bene, con punte di mezz’ora, prima che le sbarre si riaprano. “La sicurezza, prima di tutto, ci mancherebbe – continua Chiavola – ma riteniamo che la durata di questa chiusura sia al di fuori di ogni buona creanza temporale. Chi trova le sbarre abbassate e ha fretta, può dimenticare di raggiungere il luogo dell’appuntamento in orario. E se accadesse, di essere impedito, a qualche mezzo di soccorso che ha la necessità di raggiungere l’ospedale? Forse il sindaco dovrebbe farsi portavoce di questo disagio con le Ferrovie. Perché non è opportuna un’attesa così prolungata. Va bene cinque minuti. In qualche modo anche dieci. Ma oltre venti minuti sembra un po’ troppo”.

Salva