Guatemala. Terremoto, magnitudo 6,2 nel sud del paese

Terremoto di magnitudo 6,2 ha scosso oggi il sud del Guatemala, hanno riferito le autorità locali e avvertito anche in El Salvador e in Messico. Secondo l’Istituto nazionale di sismologia, vulcanologia, meteorologia e idrologia del Guatemala, il suoi epicentri sono stati segnalati a 56 chilometri da Mazatenango, 59 chilometri da Retalheleu e 86 chilometri da Escuintla a una profondità di 100 chilometri. Sono seguite due scosse di assestamento di 5 e 4,8 gradi. Il forte movimento tellutico al momento non avrebbe causato la perdita di vite umane, secondo la protezione civile del paese. Tuttavia, ha provocato gravi danni a strade, case e causato un black out elettrico nella regione. L’autorità nazionale per la riduzione dei disastri (Conred) sta monitorando la situazione per verificare e quantificare i danni causati dal sisma. Le autorità hanno raccomandato ai cittadini di mantenere la calma, nonché di prestare attenzione alle informazioni che giungono dalle fonti ufficiali governative. A causa delle faglie geologiche e per la convergenza delle placche tettoniche dei Caraibi, del Cocos e del Nord America, il Guatemala è indicato uno dei paesi con il più alto rischio terremoti del pianeta.

