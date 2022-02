Ragusa. Parcheggio via Peschera: iter sbloccato ma ancora non concluso

“Il rimpallo normativo che ha comportato di fatto un ritardo di anni nell’iter autorizzativo del parcheggio multipiano interrato di via Peschiera a Ragusa Ibla sembra finalmente terminato. Sulla base delle nuove disposizioni di legge – dichiara il sindaco Peppe Cassì – il Consiglio Comunale ha potuto approvare il progetto in variante al Prg, avvicinandoci significativamente all’obiettivo finale. La Regione è chiamata ad approvarlo entro 90 giorni, scaduti i quali, anche in assenza del parere regionale, il Consiglio Comunale potrà dare esecutività alla delibera approvata dichiarando l’interesse pubblico dell’opera. Comincerà poi la procedura di project financing per individuare il concessionario che realizzerà e gestirà il parcheggio.

Un iter finalmente sbloccato ma ancora non certamente concluso. Intanto, sulla scia di quanto avvenuto negli anni scorsi, si attueranno dei piani di mobilità sostenibile studiati ad hoc, con la novità del controllo elettronico degli accessi alla ZTL in prossimità di varchi che saranno attivati o disattivati secondo le esigenze. Sarà ancora garantito il servizio di navette in aggiunta al trasporto pubblico e ad altri strumenti di mobilità sostenibile allo studio, con lo scopo di ridurre la presenza di auto nei vicoli del borgo, a tutto beneficio di residenti ed esercenti, e nell’ottica di favorire la presenza turistica.“

