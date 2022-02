Ente Provinciale ibleo a sostegno dell’edilizia scolastica

L’Amministrazione Provinciale di Ragusa, da sempre sensibile alle problematiche inerenti l’edilizia scolastica dell’intero comprensorio ibleo, ha provveduto sistematicamente ad affrontare tutte le esigenze e i fabbisogni (manutentivi, di adeguamento e di messa in sicurezza) degli edifici di competenza. Lo dimostrano i numerosi interventi posti in essere, ma anche i trasferimenti di risorse fatte alle scuole (anche in concomitanza con l’emergenza covid-19).

Ha, inoltre, da sempre provveduto a fornire i locali necessari per lo svolgimento delle attività didattiche, senza peraltro ricorrere a doppi turni o a soluzioni dinamiche di utilizzo degli spazi a rotazione, al fine di evitare qualsiasi disagio all’utenza scolastica interessata, alle famiglie e agli spostamenti casa – scuola (con riferimento alle problematiche legate agli orari e mezzi pubblici), ivi compreso l’Istituto “Fermi” di Ragusa dove sono state garantite tutte le attività didattiche, anche extra curricolari, compresa una grande aula adibita a sala biliardo.

Adesso si assiste anzitempo a richieste di aule da parte dell’Istituto “Fermi” di Ragusa, facendo leva su dati non ancora ufficiali e consolidati. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, non appena saranno resi noti i dati sugli alunni delle scuole di istruzione secondaria della Provincia per l’anno scolastico 2022-2023, provvederà ad assicurare per tempo il regolare inizio dell’anno scolastico.

