Vittoria. Il podismo ragusano riparte, arriva la Jazz Run Cross

La delusione per la mancata disputa della Maratona di Ragusa è ancora ben presente nel cuore, ma bisogna andare avanti e l’Associazione No al Doping riparte, attraverso la quinta edizione della Jazz Run Cross in programma il prossimo 20 marzo al Parco di Serra San Bartolo a Vittoria. La manifestazione riprende quindi la formula che lo scorso anno ha riservato un grande successo, ossia il cross country, ma si sposta nel calendario anticipando la sua disputa di un paio di mesi, andando così a chiudere la stagione invernale sui prati.

La manifestazione sarà valida sia per il 27° Grand Prix di Corsa 2022 che per il 12° Grand Prix degli Iblei 2022. Proprio quanto avvenuto nell’inverno, quando la maratona è stata bloccata settimane prima a causa del protrarsi della pandemia, dà una valenza particolare all’evento, fortemente voluto dal Comune di Vittoria con il Sindaco Francesco Aiello, il consigliere Fabio Prelati e l’assessore Cesare Campailla che si sono fortemente prodigati perché la prova rimanesse nel calendario. Non è casuale la scelta del teatro di gara: il Parco Serra San Bartolo è un Parco Naturalistico sul quale il Comune sta fortemente puntando in un’ottica di rivalutazione dei parchi intesi come punti di aggregazione anche, anzi soprattutto attraverso lo sport.

La giornata sarà intensissima, a cominciare dalle ore 9:00 per dare spazio a tutte le categorie, iniziando con i più piccoli per arrivare alle 10:30 con le gare principali, sulla distanza di 6 km, con Assoluti e Master divisi in due batterie, con le premiazioni alle ore 12:15. I concorrenti gareggeranno su un circuito di 1.500 metri da ripetere 4 volte.

Le iscrizioni vanno effettuate entro il 16 marzo attraverso l’indirizzo mail sicilia@mysdam.it. Il costo è di 10 euro per le categorie assolute e master, 3 euro per le giovanili. Per le iscrizioni giunte in ritardo ci sarà un sovrapprezzo di 2 euro. La partecipazione, nel rispetto dei protocolli in vigore, è subordinata alla presentazione dell’Autodichiarazione Anti-Covid e del Green Pass.

Il podismo ragusano è pronto a rimettersi in marcia, l’appuntamento è per il 20 marzo.

Per informazioni: Ass.No al Doping, tel. 331.5785084, http://maratonadiragusa.com

