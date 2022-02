Vittoria. Incontro al Mercato Ortofrutticolo per avvio lavori di carotaggio

Il presidente dell’Associazione Concessionari Ortomercato di Vittoria, Giuseppe Zarba, ha incontrato, ieri mattina, nella sede del Mercato di contrada Fanello, l’ingegnere Nuccio Di Pasquale del Genio Civile, i rappresentanti della ditta Ghea, incaricata per le indagini geognostiche e i vertici della Vittoria Mercati.

L’incontro è servito per definire l’avvio dei lavori di carotaggio nella struttura mercatale. Si tratta di un’operazione di prelevamento di campioni di roccia dal sottosuolo, propedeutica a successivi interventi che saranno realizzati con i 4 milioni di euro assegnati al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria dalla Regione Siciliana.

“Finalmente – dice il Presidente Zarba – si avvia l’iter per l’avvio dei lavori che porteranno all’ammodernamento del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria. In particolare, i lavori riguarderanno il rifacimento dei tetti, la realizzazione di pensiline, il ripristino dell’asfalto e l’illuminazione a led. I finanziamenti sono stati individuati, la scorsa estate, dalla Vittoria Mercati e dai Commissari straordinari del Comune di Vittoria e ottenuti grazie all’interlocuzione, partita nel 2019, che la Vittoria Mercati ha avuto con il Presidente della Regione Nello Musumeci. Ringrazio il Presidente Carmelo Di Quattro e il direttore Davide La Rosa per l’impegno profuso affinché il Mercato ottenesse questi finanziamenti. Noi, dal canto nostro, non possiamo che essere soddisfatti di questo risultato e offrire la massima collaborazione sia in fase progettuale che in quella operativa”.

