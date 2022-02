Pallamano, Ragusa. Buffolino nella selezione siciliana

Daniele Buffolino, giovane atleta della KeyJey Ragusa,prenderà parte, lunedì 21 febbraio, a uno stage per la preparazione della squadra siciliana che parteciperà ai Giochi delle isole edizione 2022. L’appuntamento si terrà al palasport di Enna Bassa dalle 15,30 alle 19.Buffolino è stato selezionato assieme ad altri 21 atletiisolani. “Siamo entusiasti di questa convocazione –chiariscono dalla società iblea – che non fa altro se non confermare la tradizione di attenzione che continuiamo a riservare nei confronti delle giovani leve. Era già accaduto lo scorso anno proprio con i Giochi delle isole. Cercheremo di ripeterci pure nel 2022. Tra l’altro, non è il primo stage del genere visto che un altro si è già tenuto nelle scorse settimane a Caltanissetta. Il selezionatore, Mario Gulino, avrà modo di comprendere quali sono i migliori atleti da portare per disputare i Giochi delle isole”. Intanto, proprio per quanto riguarda l’aspetto giovanile, da segnalare che l’Under 17 iblea si è affermata, domenica scorsa, giocando tra le mura amiche, ai danni dell’Avola. E’ finita 35-33 per i colori della KeyJey una competizione molto combattuta in cui i ragusani hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, dimostrando di avere tutte le carte in regola per ben figurare nel contesto di questo torneo che può rivelare quali i migliori talenti da inserire in prima squadra.

