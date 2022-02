Ragusa. Assunte al Comune cinque persone con disabilità

Stamane a Palazzo di Città a Ragusa cinque persone con disabilità hanno firmato il contratto di assunzione e stabilizzazione dopo due anni di tirocinio formativo.

“Stabilizzare un lavoratore – dichiara il Sindaco Peppe Cassì – è sempre motivo di soddisfazione, non solo per chi ottiene l’impiego. Se poi a meritarsi un contratto a tempo indeterminato sono persone con disabilità, per due anni cresciute mettendosi a servizio della città, la soddisfazione è ancora più grande. Oggi abbiamo mantenuto la promessa fatta a 5 tirocinanti: stabilizzarli come primo atto dopo l’approvazione del nuovo bilancio.

Impiegati nei settori Tributi (2), Servizi Sociali (1), Contratti (1), Sviluppo Economico (1), dove hanno seguito un Progetto Formativo Individuale, supportati da appositi tutor e con l’avallo del Centro per l’Impiego, da lunedì 14 febbraio entreranno stabilmente in servizio.

Una buona prassi amministrativa che intendiamo continuare a seguire dando nuove opportunità di formazione e di lavoro”.

