Nuovi dissuasori di velocità in arrivo a Scicli

Nuovi dissuasori di velocità sono in arrivo nelle strade di Scicli. Saranno collocati in via Guadagna, via Ponchielli, via Fiumelato, Viale I Maggio e via Noce.

La polizia municipale sta apponendo la segnaletica che indicherà la presenza dei Velo Ok nelle strade ad alta percorrenza e in cui accade di sovente che gli automobilisti pigino il piede sull’acceleratore.

L’amministrazione Giannone prosegue nell’opera di messa in sicurezza delle strade e nell’opera di prevenzione di incidenti il cui costo sociale è purtroppo sempre alto.

