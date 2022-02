Corsa. La Running Modica fa bene a Terme Vigliatore

Inizia nel migliore dei modi la stagione sportiva 2022 per la Running Modica. Domenica 6 febbraio a Terme Vigliatore si sono svolti i campionati di società ed individuali regionali di cross. La nostra società con in testa il presidente Emanuele Assenza ed il responsabile tecnico Salvo Pisana, ha schierato un folto numero di atleti,15, che hanno permesso alla squadra maschile di salire sul gradino più’ alto del podio precedendo l’asd sicilia Running team e la Podstica Messina; in campo femminile si impone la Trinacria Palermo.A coronamento della splendida prestazione sono arrivati i podii di categoria di Giorgio Adamo ( campione regionale sm 50) , Salvo Greco (3° sm 35) e Giuseppe Vindigni (3° sm 60). Proprio i nuovi arrivati Vindigni e Cappuzzello, con la loro categoria di appartenenza sono stati fondamentali nel raggiungimento del numero di atleti necessari per entrare in classifica e quindi per la vittoria finale.Ma il plauso va ad ogni singolo atleta che ha dato il massimo e detto la propria nella classifica generale e in quella di categoria . Dunque grazie e complimenti a Giorgio Adamo, Salvo Greco, Salvo Zocco, Pasquale Garzillo, Giovanni Scifo,Giuseppe Giunta, Michele Rizza, Paolo Calvo, Giovanni Cicciarella, Giuseppe Fatuzzo, Tony Susino, Marco Sammito, Carlo Blandino, Giuseppe Vindigni, Carmelo Cappuzzello.Ora appuntamento domenica prossima a Palermo per la Fase finale del Cross assoluti.

In foto Adamo,assenza, greco e pisana; assenza e pisana sul podio; Giorgio Adamo campione regionale