Modica calcio. Mercoledì a Canicattini l’andata degli ottavi di finale Coppa Italia

Archiviata con un pizzico di delusione per un arbitraggio poco convincente la sconfitta di ieri nel derby con il Città di Comiso, Il Modica Calcio di Giancarlo Betta torna subito in campo per la Coppa Italia riservata alle squadre di Promozione.

Mercoledì, infatti,alle 15, i rossoblu della Contea saranno di scena sul manto in erba sintetica del rinnovato stadio di Canicattini, dove alle 15, Incatasciato e compagni saranno ospiti della formazione “canarina” per la gara di andata degli ottavi di finale della competizione intitolata alla memoria del dottor Orazio Siino, che apre le porte del campionato di Eccellenza alla squadra che riuscirà ad arrivare fino in fondo.

La gara, in programma il prossimo 16 febbraio, è stata anticipata a dopodomani e permetterà alla formazione modicana di concentrarsi immediatamente sul calcio giocato e mettersi definitivamente alle spalle i torti subiti ieri pomeriggio al “Borgese” di Comiso, dove i rossoblù hanno giocato dal 27′ del primo tempo in dieci per l’espulsione di Vindigni e dal 13′ del secondo tempo in nove per il cartellino rosso mostrato a Toscano su segnalazione del secondo assistente. Due episodi dubbi che hanno penalizzato oltremisura la squadra che anche in inferiorità numerica ha gestito il gioco sfiorando più volte il pareggio.

“Non ho nulla da rimproverare alla squadra – ha dichiarato ieri a fine partita il tecnico Giancarlo Betta – i ragazzi hanno reagito molto bene e anche in doppia inferiorità numerica ha attaccato senza soffrire i nostri avversari. L’ unico appunto che posso fare è stato l’atteggiamento sbagliato e evitabile in qualche frangente che alla fine ci ha penalizzato”.

Ora,si deve assolutamente voltare pagina e pensare alla Coppa Italia, competizione alla quale la dirigenza modicana tiene molto e dove si punta ad arrivare il più lontano possibile.

Il Città di Canicattini è una squadra difficile da affrontare e lo si è visto in campionato, ma la sfida di Coppa Italia giocandosi nell’arco di 180′ dovrà essere interpretata in maniera diversa, ma sempre con la massima attenzione e concentrazione.

