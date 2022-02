Ragusa. Si è svolta l’assemblea ordinaria cronometristi “Hyblea”

Domenica 6 febbraio, presso la saletta del Coni di via Archimede a Ragusa, si è svolta l’annuale assemblea ordinaria dei cronometristi dell’Asd “Hyblea”.

A presiedere l’incontro è stato il segretario del direttivo regionale dei cronometristi di Sicilia, Sebastiano Sesto, che ha donato all’associazione il gagliardetto federale, mentre il presidente ragusano, Salvatore Tuttolomondo ha ricambiato con un simpatico centrotavola con impresso il logo associativo.

Dopo i convenevoli scambi di doni si è proceduto alla lettura della relazione tecnica/morale relativa all’anno sportivo appena conclusosi.

53 sono state le gare disputate nel 2021 per un impegno di 983 giornate crono, l’incremento maggiore pari al 50% delle manifestazioni provinciali si è avuto nell’equitazione, grazie alla riapertura del maneggio di Pozzallo da parte del Circolo Ippico San Bartolo ed anche negli incontri di pallamano, infatti, oltre alla Serie “A”, dove milita la Keyjey di Ragusa, da quest’anno e solo in Sicilia, i cronometristi sono presenti anche negli incontri di Serie “B”, ove milita l’Agriblu di Scicli.

Il 2021 ha messo ancora più in evidenza che nel territorio ragusano purtroppo ci sono pochi Motoclub ed organizzatori di manifestazioni sia motoristiche che automobilistiche, e quei pochi, pur di non gravarsi delle responsabilità organizzative ed altri oneri, preferiscono partecipare a eventi organizzati in altre Province.

Diversi sono stati nel corso dell’ultimo anno i momenti in cui l’associazione ragusana ha avuto i riflettori puntati. Il vice presidente, Biagio Asta durante una trasmissione di un’emittente televisiva locale, ha spiegato l’operato dei cronometristi in Provincia.

Il cronometrista, Filippo Corvo, nel mese di marzo è stato incaricato dal Presidente Regionale, Luca Brancato, ad espletare la funzione di Coordinatore Regionale degli addetti stampa, che con grande soddisfazione personale ha accettato l’incarico, il quale, dopo sei mesi, per motivi di lavoro ha dovuto declinare.

Nell’ultimo numero della rivista di Kronos che proprio nel 2021 ha chiuso i battenti, è stato riportato un articolo relativo al cronometrista Alessandro Buscema, il quale, è stato scelto a far parte del team federale di “Sviluppo e Ricerca” per quanto concerne le apparecchiature e i software da utilizzare in ambito federale.

Dopo la relazione si è proceduto alla lettura del bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022; i documenti proposti sono stati approvati dall’assemblea all’unanimità. Portati a termine i punti all’ordine del giorno, compresa la definizione dei servizi nel corso del 2022, è stata donata a tutti i partecipanti una felpa con il logo federale poi l’assemblea è stata sciolta dal presidente, Salvatore Tuttolomondo .

