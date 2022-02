COMISO 2

MODICA 0

Una doppietta di Bojang (foto) stende il Nodica al “Pippo Borgese”, con i rossoblu costretti a giocare quasi tre-quarti di gara in inferiorità numerica per l’espulsione di Vindigni al 26’. Il Comiso è passato in vantaggio al 27’ su rigore poi ha retto ugualmente il confronto coi padroni di casa nonostante ridotto in nove per la seconda espulsione, al 58’,, di Toscano. Il raddoppio è arrivato al 90’ col Modica scoperto alla ricerca del pari.

