Nuove imprese. Saldo attivo nel 2021 in provincia di Ragusa

“I risultati in qualche modo ottenuti nel 2021 devono essere consolidati. Non possiamo permetterci scostamenti e, soprattutto, nuove brusche frenate. Abbiamo bisogno di crescere e di farlo nella maniera più appropriata”. Lo afferma il presidente provinciale del Movimento politico Sviluppo ibleo, Andrea La Rosa, che è anche responsabile provinciale Enti locali della Lega Sicilia, dopo avere preso atto dei dati diffusi da Unioncamere Sicilia sul numero delle imprese attive nel 2021 e sulle iscrizioni e cessazioni che sono state registrate. “Nella nostra provincia – afferma La Rosa – nel 2021 erano operative 37.920 imprese. Abbiamo registrato 1.828 nuove iscrizioni e cessazioni di attività per 1.274 imprese con un saldo attivo di 554 unità e un tasso di crescita dell’1,48%, il quinto in Sicilia. E’ un tasso inferiore rispetto al resto della Sicilia (1,63%) ma raddoppiato rispetto al 2020 quando era stato dello 0,78%. Ci sono tutti i numeri perché si possa costruire qualcosa di importante su queste basi. Ma l’aumento dei costi legati all’energia elettrica, l’inflazione e, più in generale, un aumento complessivo dei prezzi riguardanti le materie prime rischia di bloccare il passo in avanti e di creare una sorta di involuzione. Affinché questo non accada, riteniamo opportuno sollecitare un’azione combinata di interventi anche sul nostro territorio per ridare nuova fiducia alle imprese. E, soprattutto, si fa appello ai governi nazionale e regionale perché possano essere adottate le contromisure tese a controbilanciare l’esoso aumento dei costi energetici. La ripartenza stava generando grandissimo entusiasmo, anche se ancora adesso ci confrontiamo con i problemi legati alla pandemia. Ma, in questo modo, rischia di essere strozzata sul nascere. E così non va”.

