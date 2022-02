Modica. Parcheggio e acquedotto: due nuove progetti per la Sorda

Un nuovo parcheggio in via Sacro Cuore e l’acquedotto in C.da Caitina. Sono gli ultimi due progetti presto operativi che riguardano entrambi il quartiere Sorda di Modica. Il primo, nuovo parcheggio in Via Sacro Cuore, vedrà l’avvio dei lavori già nei prossimi giorni. Consiste nella realizzazione di un parcheggio pavimentato alle spalle del Centro Diurno e nei pressi della bambinopoli. Esso si andrà ad aggiungere a quello già realizzato nei mesi scorsi adiacente alla stessa area ludica aumentando così il numero di posti liberi di Via Sacro Cuore.

Il secondo progetto, la realizzazione dell’acquedotto a servizio della C.da Caitina, vedrà l’apertura delle buste il prossimo 18 febbraio. Sono circa 500 i nuclei familiari residenti che grazie a questa opera infrastrutturale risolveranno annosi problemi di approvvigionamento idrico. “Grazie a queste due opere – commenta il Sindaco Abbate – andremo a risolvere due criticità sostanziali per il quartiere Sorda. All’acquedotto lavoriamo già da diverso tempo e finalmente siamo riusciti ad arrivare alla fine di questo percorso che poterà tantissimi benefici ai numerosi residenti. Il parcheggio è invece un’opera che si va ad integrare a quello realizzato accanto alla bambinopoli. Verrà pavimentato con le basole e potrà contenere circa 50 autovetture”.

Salva