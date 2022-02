Vittoria, Concetta Fiore eletta presidente consiglio comunale

Concetta Fiore è stata eletta presidente del consiglio comunale di Vittoria. E’ stata eletta con i 14 voti della maggioranza, mentre l’opposizione si è astenuta. Prende, dunque, il posto di Alfredo Vinciguerra, la cui elezione è stata ritenuta due mesi fa irregolare ed aveva, quindi, bloccato i lavori e rallentato l’attività amministrativa. Il sindaco ha rivolto un discorso pacato e conciliante: “Saluto tutti i cittadini che attendono da tempo. Abbiamo il tempo della resilienza e della rinascita. Questo è il mio mandato. La gente ci ha affidato il compito di rimettere in piedi la città. Io raccolgo in pieno questo mandato con l’esperienza e gli anni che ho, che sono tanti. Se restiamo ancorati alle ideologie del 900 la città non risponde. La città ha bisogno di crescere con le imprese e con il nuovo che cammina. Il Comune che avevo lasciato – dice il primo cittadino – aveva un ordinamento diverso da quello che ho trovato. Avevamo 11 direzioni e ora ne abbiano solo 3 e tanti interim. Questo è il Comune che io sto ereditando. E’ difficile assumere un operaio e un dirigente. Il potere di comando deve spettare in tutto e per tutto – ha concluso Aiello – a chi è stato eletto dal popolo”.

