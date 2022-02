I lavori di sistemazione delle rampe di accesso in Piazza delle Rimembranze a Pozzallo saranno caratterizzati anche dalla posa in opera di una lastra in pietra in cui è inciso il logo istituzionale del Comune di Pozzallo.

Una bella operazione di ristrutturazione, di maggiore funzionalità, oltre che di arredo artistico della piazza più importante della città.

