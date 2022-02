Modica, poliambulatorio: montascale rotto. Arrivano i carabinieri

Il montascale non funziona e intervengono i carabinieri. Succede al poliambulatorio di Distretto in Via Vittorio Veneto, che dipende dall’Ospedale Maggiore.

Nei giorni scorsi un uomo di 83 anni, con difficoltà motorie, si è recato nella struttura per una visita fisiatrica. Arrivato sul posto si è reso conto che per raggiungere la sala visite avrebbe dovuto scendere un piano di scale. Impossibile nelle sue condizioni. La figlia, che si trovava con l’anziano, ha chiesto aiuto ma gli è stato detto che il montascale era guasto e che nessuno poteva intervenire.

A quel punto la donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri e ha presentato una denuncia per il disservizio. I militari sono arrivati sul posto e hanno constatato la situazione, sono stati loro ad aiutare il paziente a scendere le scale per poi sottoporsi alla visita specialistica prenotata.

Dalle prime indagini è venuto fuori che la segnalazione del guasto era già stata inoltrata agli uffici competenti da parte della direzione sanitaria dell’Ospedale Maggiore. Ma la risposta, e la riparazione, non erano ancora arrivate.

