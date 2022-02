Ragusa calcio. Tre gare col Taormina. Ds Strano: “Essere pronti”

Il responsabile dell’area tecnica del Ragusa calcio, Graziano Strano, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Stiamo affrontando questa settimana, e dopo il rinvio della partita di domenica scorsa, un tour de force che ci porterà ad affrontare la stessa squadra ben tre volte nel giro di sette giorni. Domani, mercoledì 2 febbraio, fuori casa a Taormina l’andata della semifinale di Coppa, domenica allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio la terza giornata del girone di ritorno e mercoledì 9 febbraio il retour match di Coppa sempre con i peloritani. Siamo propensi ad andare avanti a testa bassa convinti delle nostre potenzialità. Ma, allo stesso tempo, riteniamo che la stagione sia particolarmente insidiosa. Ragione per cui la società si è già attrezzata per portare in gruppo un ulteriore tassello di categoria superiore che potrà senz’altro darci una grossa mano. Abbiamo dedicato la vittoria con l’Acicatena ai due nuovi vicepresidenti azzurri, Leonardo ed Emanuele Carnazza. L’ingresso in società dei due fratelli imprenditori potrà garantire un ulteriore peso specifico al progetto che la società intende sviluppare. Siamo fiduciosi sul percorso che tutti assieme stiamo portando avanti”.

