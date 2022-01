Ragusa, auto contro rotatoria va in fiamme

Il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro la rotatoria. E’ accaduto in Viale delle Americhe a Ragusa e poteva avere conseguenze tragiche visto che la vettura è andata a fuoco e le fiamme si sono rapidamente propagate all’abitacolo.

Sia il conducente che gli altri passeggeri sono riusciti ad uscire dall’abitacolo e a mettersi in salvo. Sul posto sono giunti immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze del 118, polizia e carabinieri. Le fiamme sono state spente dai pompieri e la zona è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza.