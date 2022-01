Egitto. Al via la 53a edizione della Fiera Internazionale del Libro

Ritorna dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia Covid-19, la 53a Fiera Internazionale del Libro, inaugurata dal Primo Ministro egiziano, Mostafa Madbouly, presso l’Egypt International Convention and Exhibition Center del Cairo, dal tema “L’identità dell’Egitto: cultura e questione del futuro”. All’evento culturale internazionale che si concluderà il 7 febbraio parteciperanno circa 1067 editori e agenzie egiziane, arabe e straniere provenienti da 51 paesi e avrà la Grecia come ospite d’onore. Nel corso della manifestazione culturale verranno utilizzati i più recenti metodi di ricerca tecnologia e intelligenza artificiale, iterativa e algoritmi dotati di una impressionante velocità di calcolo. Lo scrittore e ospite principale della fiera Yehia Haqi apparirà tramite ologramma in una presentazione interattiva con il pubblico. Anche i bambini avranno a disposizione uno spazio tutto loro, nel quale potranno vedere attraverso una simulazione virtuale con l’uso di occhiali una delle tante storie del famoso scrittore Abdel Tawab Youssef. Ma l’interesse culturale egiziano 2022 non si fermerà qui. Oggi, il Programma Nazionale di Lettura organizzerà una maratona in coordinamento con il Ministero della Gioventù e dello Sport, che si svolgerà al Cairo, Alessandria, Ismailia e Luxor con l’obiettivo di promuovere la partecipazione dei giovani alla Fiera del libro. Circa 2.000 giovani egiziani parteciperanno alla maratona della durata di circa due ore, percorrendo una distanza di circa quattro chilometri.

