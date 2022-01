“Ragusa Resiliente”. Finanziato anche il secondo progetto

L’assessorato allo sviluppo di comunità del comune di Ragusa rende noto che con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale n. 46 del 25 gennaio 2022, ad integrazione di quanto previsto dal decreto dipartimentale n. 738 del 3 dicembre 2021, sono finanziati a valere per l’anno 2021 ulteriori 102 programmi, di cui 92 in Italia e 10 all’estero, per un totale di ulteriori 8.481 posizioni,

di cui 8.307 in Italia e 174 all’estero. E’ stata quindi pubblicata l’integrazione al bando di selezione per operatori volontari dello scorso 14 dicembre, per lo scorrimento delle graduatorie e la proroga dei termini di presentazione delle domande di Servizio civile universale al 10 febbraio 2022, ore 14.

“È un’ottima notizia per la città, una opportunità in più per i giovani e ancora un riconoscimento ulteriore della buona programmazione portata avanti dell’Amministrazione comunale e dall’assessorato allo sviluppo di comunità che in 3 anni ha impegnato così 160 giovani – dichiara l’assessore al ramo Giovanni Iacono – che ci consente di avere finanziato anche il secondo progetto del Servizio civile universale “Ragusa Resiliente” che prevede complessivi 18 posti (12 presso la sede di Via Colajanni e 6 presso la sede di Marina di Ragusa).Entro il 10 febbraio prossimo quindi i giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni potranno fare domanda di partecipazione sia a quest’ultimo progetto che a quello “Ragusa cresce in cultura”che era stato già finanziato e per il quale è stato anche prorogato il termine di presentazione delle istanze. Questo fa sì che l’offerta del Comune di Ragusa per il Servizio Civile Universale, sviluppata in collaborazione con A.S.SO.D., si amplii con due progetti per un totale di 60 posti disponibili”.

Informazioni dettagliate e bando si possono trovare sul sito di Assod

e sul sito del Comune di Ragusa

Si ricorda che l'informagiovani comunale, inoltre, ha attivato uno sportello di ascolto dedicato alservizio civile: maggiori dettagli su instagram (@informagiovaniragusa), dove è presente anche un video tutorial su

come fare domanda; sulla sezione “informagiovani” del sito web dell’ente o al desk del Palazzo Comunale, secondo piano, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, in presenza o anche telefonando al numero 0932 676266 e via mail:informagiovani@comune.ragusa.gov.it

Le candidature devono essere presentate attraverso la piattaforma DOL

https://domandaonline.serviziocivile.it

