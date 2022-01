Giorno della Memoria a Vittoria: gli appuntamenti in calendario

In occasione della Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio di ogni anno, il Comune di Vittoria, in collaborazione con le scuole cittadine e i club service, ha organizzato diversi eventi per ricordare la Shoah.

Alle 11,30 l’Istituto Comprensivo San Biagio in partnership con il Soroptimist Club di Vittoria deporrà una corona di fiori nella Pietra d’Inciampo di via Carlo Alberto 83, sede della casa natia di Salvatore Lucchesi, ufficiale degli Alpini deportato a Dachau il 14 luglio del 1944. Alle 16,30 nella Sala “Gianni Molè” i Club Service hanno organizzato un incontro dal titolo: Giornata della Memoria. Gli ebrei nel territorio ibleo, che vedrà come relatrice la professoressa Teresa Bennice. Nel corso dell’iniziativa verrà inoltre proiettato un video su “Le leggi razziali in territorio ibleo,” realizzato dall’Istituto d’Istruzione superiore “Giuseppe Mazzini”.

Dalle ore 16 alle 18 è stato organizzato un webinar promosso dall’Ufficio Scolastico provinciale di Ragusa e dalle reti di istruzione, scuole, associazioni e club. Il corso di formazione “Vite di donne un diverso, modo di abitare il mondo” prevede l’incontro con Rita Calabrese, docente di letteratura tedesca alla Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Palermo. La relatrice affronterà i temi: La scrittura della shoah, donna e memoria e “ Se questa è una donna.” Biografie femminili della Shoah.

Salva