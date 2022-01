Sfiducia sindaco di Chiaramonte Gulfi, Territorio: “Si faccia da parte”

Abbiamo atteso qualche giorno prima di formalizzare il nostro intervento pubblico nella speranza che, dopo la nota da parte dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, l’Amministrazione Comunale di Chiaramonte prendesse atto del deliberato regionale.

La speranza, dichiarano dal Movimento Territorio di Chiaramonte Gulfi, per quanto ci è dato sapere è rimasta tale.

Le Autonomie Locali hanno contestato la violazione dell’art.4 della l.r. 17/2016 “suggerendo” di attivare con urgenza la regolarizzazione della deliberazione del Consiglio Comunale e cioè rendere efficace il dispositivo della delibera consiliare: la sfiducia al sindaco Gurrieri.

La Regione si limita a “suggerire” per una questione di mero garbo istituzionale.

Solo così, scrive l’assessorato regionale competente, sarà possibile rimuovere qualsiasi irregolarità amministrativa.

L’Assessorato, nella nota trasmessa alcuni giorni fa, chiede di essere informato con immediatezza degli atti che il Comune di Chiaramonte porrà in essere per riportare tutto nel solco della legittimità e regolarità amministrativa.

Chiediamo al sindaco, proseguono da Territorio, di farsi da parte, senza ulteriori indugi, liberando contestualmente anche il segretario comunale da un profondo imbarazzo istituzionale, così come ha stabilito il Consiglio Comunale votandogli legittimamente e nel rispetto delle norme vigenti la sfiducia.

Non riteniamo che la questione debba finire dinanzi al Tar perché in questo modo si paleserebbe un attaccamento alla poltrona oltre ogni barlume di lucidità amministrativa.

