Csen Ragusa. Riorganizzare settore del tiro dinamico sportivo

Riorganizzare il settore del tiro dinamico sportivo. E’ questo il motivo per cui, nello scorso fine settimana, il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, accompagnato da Gianni Canzonieri, responsabile provinciale del settore, ha partecipato a Roma ai lavori della commissione nazionale dell’ente di promozione sportivo in rappresentanza della Sicilia. Cassisi, che è anche componente della direzione nazionale, al tavolo accanto al presidente nazionale Csen, Francesco Proietti, ha avuto modo di confrontarsi con gli esperti del settore. Anche per definire la convenzione con la Federazione italiana tiro dinamico sportivo. Al tavolo anche Giampiero Cantarini, presidente regionale Csen Lazio, e Tommaso D’Aprile, segretario nazionale Csen. “E’ questo un ambito – chiarisce Cassisi – su cui il nostro eps sta investendo parecchio ed era indispensabile riorganizzarlo nella maniera più adeguata con l’obiettivo di predisporre un programma di gare locali, regionali e, via dicendo, anche un calendario nazionale. In più ci si sta adoperando per la costituzione della commissione nazionale dei tecnici e dei formatori. Siamo consapevoli che c’è molto lavoro da fare ma non ci spaventa perché il nostro obiettivo è di rilanciare le prerogative pure di questo ambito. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e che ci hanno permesso di tracciare la strada per il prossimo futuro”.

