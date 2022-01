Avimecc Volley Modica, si fatica a vincere lontano dal Palarizza

Gennaio si conferma, ancora una volta, il mese nero dell’Avimecc Volley Modica. La formazione modicana vive un periodo di calo ogni anno proprio in questo periodo e il trend non cambia nemmeno in questo 2022. Confermato dalla sconfitta esterna contro Efficienza Energia Galatina, un 3-0 che dimostra l’importanza di cambiare rotta per i ragazzi di D’Amico.

Nella scorsa giornata sembrava essere tornato il carattere e la voglia di lottare di Chillemi e compagni, artefici di una buona prova contro Palmi. In quell’occasione la sconfitta fu la conseguenza di una disparità di valori tecnici e non certo caratteriali. In questa sconfitta sono emersi, invece, distrazioni e il netto bisogno di lavorare sulla testa dei ragazzi prima che in campo.

Il primo set inizia con un buono spunto da parte dei modicani Turlà e Chillemi, gli ospiti si portano sul 5-8 e provano a dare linfa ai suoi. Col passare dei minuti la tensione cala e Lotito spinge i suoi fino al 16-14, Galatina sente la possibilità di mettersi in posizione di forza e continua la sua lotta fino al 21-17 sotto gli occhi dell’ex Bua, oggi sulla panchina dei pugliesi. Il finale di 25-19 mostra che la gara è tutta da giocare e la classifica ha poco conto in campo.

Il secondo set chiede una ripresa modicana, la classifica fin qui dice che tra le due formazioni ci sono 16 punti di differenza e ci si aspetta di vederli anche sul rettangolo. Galatina inizia con un vantaggio anche questo set, 8-6 non è proibitivo, ma con il passare dei minuti Buracci guida i suoi al 16-11. Non c’è reazione da parte di Modica che sul 21-15 sente di doversi ricompattare per una rimonta insperata. Il finale di 25-19 porta al terzo set con i padroni di casa che hanno messo in tasca il primo punto.

Il terzo set diventa, tuttavia, mera formalità. Giljanovic prende in mano il set e l’inizio lascia immaginare l’epilogo della gara. Da 8-3 si passa al 16-10 con pochi spunti da parte degli uomini di D’Amico. La rimonta è sfuma quando nel tabellone del Palasport William Ingrosso il punteggio segna 21-14. Una breve rimonta non servirà ad evitare il definitivo 25-19, punteggio identico in tutti i tre set.

Buon inizio per Bua sulla panchina di Galatina, da rivedere il percorso dei giovani siciliani che dovranno uscire da questo limbo e lasciarsi alle spalle il mese di Gennaio. Ora testa alla Coppa Italia e la trasferta di Aversa, poi ci si tufferà ancora in campionato con Ottaviano ospite al Palarizza.

Efficienza Energia Galatina 3

Avimecc Volley Modica 0

Set: 25-19, 25-19, 25-19

Efficienza Energia Galatina: Apollonio (L2), Pepe 5, Lotito 11, De Matteis, Giljanovic 14, Calò, Sardanelli (L1), Latorre 5, Antonacci 4, Lentini, Buracci 14. Allenatore: Giuseppe Bua.

Avimecc Volley Modica: Alfieri 1, Raso 4, Martinez 2, Caleca, Turlà 10, Chillemi 8, Nastasi (L1), Gavazzi 6, Aiello (L2), Firrincieli, Loncar 3, Garofolo 4, Saragò. Allenatore: Giancarlo D’Amico.

Salva