La Rosa, fusione Soaco-Sac. Il Sindaco di Comiso informi sui vantaggi

“In merito alla fusione per incorporazione di Soaco in Sac, è opportuno che il sindaco di Comiso informi il territorio sulle motivazioni e sui vantaggi di questa fusione”. E’ il responsabile provinciale Enti locali della Lega Ragusa, Andrea La Rosa, anche nella qualità di presidente provinciale Mpsi, ad evidenziarlo dopo la presentazione del progetto della rete aeroportuale della Sicilia orientale in cui si prevede l’assorbimento di Soaco da parte di Sac. “Abbiamo letto che la quota del Comune di Comiso sarà salvaguardata come quella del Comune di Catania, che, lo ricordiamo – chiarisce La Rosa – vanta una percentuale del 2,04 nella Sac. Una partecipazione azionaria così irrisoria, però, farà perdere al Comune di Comiso il potere di incidere sulle scelte strategiche di sviluppo dell’aeroporto Pio La Torre e per questo riteniamo che i cittadini della provincia di Ragusa siano informati dei vantaggi oggettivi derivanti da questa fusione non dimenticando che lo scalo casmeneo, pur in periodo di pandemia, ha visto aumentare il numero dei passeggeri”.

“Inoltre – continua La Rosa – con il commissariamento della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa avvenuto in questi giorni presumibilmente cambieranno anche i vertici Sac. Quindi, è ancora più importante capire i vantaggi di questa fusione proprio in questo momento. Ad ogni modo, io guardo alla ricchezza della struttura e alle sue potenzialità che sono enormi anche in funzione del bando sul cargo aereo in scadenza il prossimo mese di febbraio che, secondo uno studio elaborato da esperti nominati dal Comune di Comiso, potrà contribuire in maniera significativa alla crescita dell’economia della nostra provincia”.

