A Ragusa celebrazione 95esimo anniversario della Provincia

Si è svolta questa mattina la celebrazione del 95esimo anniversario della Provincia di Ragusa. “Era importante ricordare questa ricorrenza – spiega il Commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza – che tra l’altro cade in un giorno significativo per il futuro amministrativo dell’ente. Oggi si è infatti insediata l’Assemblea dei sindaci, primo passo verso la gestione ordinaria dei Liberi Consorzi di Comuni”.

“Con una breve e sobria cerimonia – prosegue il Commissario Piazza – ci è sembrato opportuno ricordare il ruolo che la Provincia di Ragusa ha avuto nel tempo e l’importanza che continua ad avere come ente intermedio, di confronto e sviluppo del comprensorio ibleo. Ringrazio sua eccellenza il prefetto Giuseppe Ranieri per aver aperto i lavori, l’ultimo presidente eletto della Provincia, Franco Antoci, per aver condiviso riflessioni autorevoli sul futuro dei Liberi consorzi siciliani ed il completamento delle riforme, il professor Giancarlo Poidomani per la dotta relazione sulla storia della Provincia. Ringrazio i signori sindaci per la presenza ed il supporto sostanziale fornito oggi nell’insediamento dell’Assemblea del Libero Consorzio, l’onorevole Nello Dipasquale sempre presente in maniera concreta a fianco di questo Ente ed i rappresentanti delle Forze ordine, la cui attività ci permette di farci sentire una comunità protetta e virtuosa. Grazie infine ai miei collaboratori che, con il loro lavoro, rendono efficace ed incisiva l’azione di questo ente”.

“L’augurio – conclude Salvatore Piazza – è quello di festeggiare il Centenario della Provincia di Ragusa in pompa magna, con un ente dotato di rappresentanti nuovamente eletti e con i mezzi economici per portare avanti le tante competenze”.

