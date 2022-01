5 Comuni iblei per rilanciare l’economia locale. “E Scicli?”

Negli ultimi giorni i sindaci di Vittoria, Comiso, Pozzallo, Santa Croce Camerina e Acate hanno annunciato di voler fare fronte comune per gestire insieme le grandi sfide che attendono il nostro territorio sul piano delle infrastrutture e dello sviluppo economico legati ai fondi del PNRR.

Un segnale importante che segna un cambio di passo necessario nelle politiche pubbliche a livello periferico, superando la solitudine dei singoli comuni e aprendo una nuova stagione di sviluppo condiviso tra territori limitrofi, per essere più forti, insieme.

“Mentre i comuni limitrofi si muovono per intercettare fondi, opportunità e percorsi sinergici in vista della straordinaria opportunità storica rappresentata dal PNRR – denuncia il candidato a sindaco, Giorgio Vindigni – torniamo a chiederci, il comune di Scicli che fa? Quale sarà il futuro di infrastrutture come il mercato ortofrutticolo di Spinello, l’ex mercato del fiore e il porto di Donnalucata? Quali le strategie dell’amministrazione a tutela del comparto agricolo e della marineria locale?

