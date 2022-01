Covid: lieve aumento dei positivi e un decesso in provincia

Sale nuovamente il numero dei positivi in provincia di Ragusa. Nelle ultime 24 si registra un nuovo decesso, sale quindi a 409 il numero delle vittime.

Il bollettino di oggi riporta 7984 (mentre ieri erano 7972) di cui 7888 si trovano in isolamento domiciliare, 82 ricoverati tra gli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 12 in Rsa Covid e 2 in Foresteria Covid. Ecco nel dettaglio la situazione città per città:

– Acate 239 (-3)

– Chiaramonte Gulfi 244 (-10)

– Comiso 797 (+81)

– Giarratana 32 (+3)

– Ispica 240 (+15)

– Modica 1466 (-19)

– Monterosso Almo 16 (-1)

– Pozzallo 337 (+6)

– Ragusa 1683 (+21)

– Santa Croce Camerina 220 (-15)

– Scicli 693 (-26)

– Vittoria 1921 (-40)

Negli ospedali si registrano in totale 82 ricoveri, di cui 49 al Giovanni Paolo II di Ragusa, 23 al Guzzardi di Vittoria e 10 all’ospedale Maggiore di Modica. In totale sono 29598 le persone guarite dall’inizio della pandemia.

