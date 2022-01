Chiaramonte, mozione al sindaco.  “La Regione conferma sfiducia”

L’assessorato regionale alle Autonomie Locali ha diradato i dubbi interpretativi delle norme e ha fatto chiarezza sulla regolarità del voto e sull’ approvazione della mozione che, di fatto, fa cessare anticipatamente il mandato dell’attuale amministrazion comunale di Chiaramonte Gulfi.

Quindi la valutazione del segretario comunale relativa all’applicazione di una legge del 2011 risulterebbe errata poiché – come evidenzia la stessa nota della Regione – va applicata la legge 17 dell’11 agosto del 2016. L’assessorato regionale, come riporta la nota, “suggerisce di attivare, con l’urgenza che il caso impone, il procedimento di regolarizzazione della deliberazione del consiglio comunale”. Ringrazio per la celerità e per l’attenzione l’assessorato alle Autonomie Locali: mi ero subito appellato alle istituzioni (sia la Regione sia la Prefettura) per fare chiarezza su un caso che rischiava di minare leggi e procedure”.

