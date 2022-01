Vaccini a Monterosso Almo. Riuscito open day nella sede Avis

Ottimi i risultati per l’Open Day Vaccinazione , per tutti i cittadini dai 5 anni in su , svoltasi sabato scorso, 15 gennaio, nei locali della sede Avis. Ben 107 le vaccinazioni eseguite di cui 14 prime dosi e 93 richiami.

Il report vaccinazioni eseguiti nella giornata odierna sono stati:

12-19 anni: 2 prime dosi e 10 terze dosi

20-29 anni: 11 terze dosi

30-39 anni: 16 terze dosi

40-49 anni: 4 prime dosi e 27

terze dosi

50-59 anni: 3 prime dosi e 14 terze dosi

60-69 anni: 4 prime dosi e 11

terze dosi

70-79 anni: 3 terze dosi

80-89 anni: 1 prima dose e 1

terza dose 14 prime dosi.

Infatti per l’Avis di Monterosso è necessario

continuare la lotta contro questa pandemia

con l’unica arma certa che è la vaccinazione di massa. La struttura Avis in collaborazione con

l’Asp di Ragusa ha somministrato sabato

vaccini Moderna e Pfizer.

“Continuiamo a fornire ai nostri concittadini – afferma il Presidente dell’Avis di Monterosso, Salvo Iacono- questo importante servizio . Tutto ciò è possibile sempre grazie alla collaborazione con l’ASP Ragusa che è disponibile nell’inviare le proprie equipe. Nella foto un momento dell’open day di sabato” .

