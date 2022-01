Fratelli d’Italia entra nella giunta comunale a S.Croce Camerina

Fratelli d’Italia entra a fare parte dell’amministrazione comunale di Santa Croce Camerina. “La decisione – spiega il coordinatore provinciale Salvo Sallemi – è maturata dopo l’incontro dei giorni scorsi tra i partiti del centrodestra e il sindaco Giovanni Barone. Abbiamo riscontrato la volontà delle parti in causa di intraprendere un percorso politico sin da subito finalizzato a raggiungere obiettivi per il bene della nostra città. Con questa scelta di enorme responsabilità non ci sottrarremo al ruolo che deve avere la politica, ovvero deve essere al servizio dei cittadini in un dialogo costante per risolvere i problemi quotidiani e soprattutto interpretare i bisogni della comunità”.

