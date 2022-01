Il modicano Piero Iacono alla Conferenza sul futuro europeo

Modica presente alla conferenza dove si è discusso sul futuro dell’Europa. Un’esperienza unica che ha portato a Strasburgo ed a Varsavia l’imprenditore modicano Piero Iacono (l’ultimo a destra nella foto)per discutere e lavorare insieme a finlandesi, ciprioti, italiani, lettoni, spagnoli e via di seguito, con la collaborazione di “facilitatori” e di una possente squadra organizzativa e di traduttori. Nove giorni nel totale, sei in presenza e tre con collegamenti su piattaforma digitale che hanno prodotto idee di un futuro europeo, poi trasformatosi il 9 gennaio di quest’anno in raccomandazioni che verranno consegnate alla Commissione dell’Unione Europea.

Un esercizio democratico senza precedenti formato da 800 cittadini europei scelti in modo casuale e provenienti dai 27 Stati membri e suddivisi in 4 panel:

Panel 1 – Una economia più forte, giustizia sociale, occupazione, istruzione, cultura, gioventù e sport, trasformazione digitale;

Panel 2 – Democrazia europea, valori e diritti, stato di diritto, sicurezza;

Panel 3 – Cambiamento climatico, ambiente, salute (il mio panel);

Panel 4 – L’UE nel mondo, migrazione.



Un esercizio democratico a cui tutti i cittadini europei possono partecipare tramite una piattaforma digitale multilingue (http://futureo.europa.eu/?locale=it ), registrandosi, entrando nel merito delle discussioni e proponendo.

“Entrare nel dettaglio in questo contesto – spiega Iacono – sarebbe troppo lungo e dispersivo, basti pensare che nel panel 3 dove ho lavorato, sul “cambiamento climatico, l’ambiente e la salute” sono emerse ben 64 idee di sviluppo europeo di cui 52 votate a larga maggioranza (almeno il 70% dei voti) per cui sono divenute raccomandazioni che la Commissione Europea dovrà esaminare”.

Due esempi per tutti, uno sull’ambiente ed uno sulla salute: nel primo caso “raccomandiamo all’UE di adottare una direttiva che richieda ai programmi di sviluppo urbano di soddisfare specifici requisiti ambientali, allo scopo di rendere le città più verdi”. La direttiva deve applicarsi alle proprietà e agli spazi privati e pubblici; deve imporre degli standard minimi per assicurare che gli edifici e gli spazi siano il più verde possibile. “Verde”, si riferisce all’uso di fonti di energia rinnovabili, al consumo di energia ridotto, ai bassi livelli di emissioni di CO2 e all’inclusione di piante nei progetti architettonici”.

Per l’aspetto “salute” viene raccomandato all’’Unione Europea di garantire che i trattamenti in tutta l’UE siano di uguale qualità e a costo locale equo. “Questo – aggiunge Piero Iacono – potrebbe essere garantito, per esempio, grazie a un’ estensione delle competenze dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) o con la creazione di una nuova agenzia europea specializzata negli acquisti, competente a negoziare e per ottenere prezzi più adeguati per i medicinali inr tutti gli Stati membri. Il rischio di monopoli dell’industria farmaceutica deve essere ridotto al minimo”.

In conclusione, i cittadini dei 27 Paesi membri dell’Europa, generalmente molto distanti dalle istituzioni politiche europee, si sono ritrovati insieme su richiesta di queste ultime per conoscere quale futuro vorremmo. “Noi – conclude il rappresentante di Modica – abbiamo iniziato a farlo e seguiremo i lavori; adesso tocca a loro con l’augurio che possano fare un ottimo lavoro.

Una riflessione personale: una vera Unione non può ignorare il fatto che per creare nuove normative ogni Stato membro dovrà cedere una parte della propria sovranità all’Europa.

Salva