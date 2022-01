Presso lo stadio “Fresina” di Sant’Agata, il calciatore comisano Simone Brugaletta, 24 anni, ha ricevuto il premio come miglior difensore dello scorso anno. Il Contest denominato “Best of the Year” è stato organizzato su Instagram da “Eccellenze Siciliane”.

Brugaletta, nativo di Modica, ma residente a Comiso, è figlio d’arte (il padre è l’attaccante Tonino), gioca nel Città di Sant’Agata in Serie D.

