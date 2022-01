Sempre più buche a Vittoria. Interrogazione Consigliere Scuderi

“Chiediamo di sapere se sia stata disposta un’ispezione e una verifica da parte dei tecnici e dirigenti del Comune sullo stato attuale delle strade cittadine, in particolar modo di quelle periferiche, delle zone a rischio frana, del cento storico, di quelle a ridosso della valle dell’Ippari, del viale che conduce all’ospedale, del lungomare di Scoglitti, del ponte di Kamarina, dello stradale di Scoglitti e della Ss 115”. E’ la richiesta contenuta in una interrogazione che il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, ha presentato nelle ultime ore a Vittoria. “Ricordo – afferma Scuderi – che l’amministrazione comunale ha deliberato l’acquisto di novemila euro di bitume per rattoppare i fossi e però le piogge delle scorse settimane hanno aggravato le già precarie condizioni delle strade cittadine, riempiendole ancora più di buche che, spesso, diventano vere e proprie voragini. Ora, considerato che il Comune ha istituito pure un’App grazie a cui i cittadini possono segnalare le buche più pericolose, ci chiediamo se l’ente di palazzo Iacono si adopererà al fine di intercettare fondi nazionali ed europei con l’intento di effettuare un’azione mirata al ripristino del manto stradale anziché procedere al rattoppo che, spesso e volentieri, non porta ad alcunché di buono”. “Sarebbe opportuno sapere – si chiede ancora Scuderi nell’atto ispettivo – se è previsto l’acquisto di presidi per la messa in sicurezza delle strade pericolose in attesa di essere sistemate e se è stato fatto un calcolo delle spese di risarcimento per infortunio e il relativo costo complessivo per spese legali degli ultimi due anni. Ci farebbe piacere anche capire se parte dell’anticipazione di cassa di 13 milioni di euro richiesta dall’Amministrazione comunale sarà utilizzata per il rifacimento del manto stradale”.

