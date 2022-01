Covid e congedi parentali. I chiarimenti di EBT Ragusa

Prorogato al 31 marzo il congedo parentale Sars CoV-2 per genitori lavoratori con figli affetti da Covid, in quarantena o con attività didattica in presenza sospesa. E’ l’Ente bilaterale del terziario di Ragusa a darne comunicazione rivolgendosi alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea. “L’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre, n. 146 (c.d. decreto Fisco-Lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 – spiegano dal direttivo dell’Ebt Ragusa – ha previsto fino al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo indennizzato per i genitori con figli, conviventi minori di anni 14, affetti da Sars CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. L’Inps, con messaggio n. 74 dell’8 gennaio 2022, comunica che l’art. 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del congedo in argomento. Restano ferme tutte le indicazioni contenute nella circolare n. 189 del 17 dicembre 2021”. La domanda, infatti, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali: tramite il portale web dell’istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (Cie) o della Carta Nazionale dei Servizi (Cns); tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

Salva